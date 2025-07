Montagskino | Oslo Stories – „Sehnsucht“

Norwegen (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Deg Johan Haugerud

Genre: Drama

Filmlänge: 125 Minuten

Zwei befreundete Schornsteinfeger, beide je verheiratet in heterosexuellen Beziehungen, tauschen sich über eine Reihe von Ereignissen aus, die ihre traditionellen Ansichten über Sexualität und Geschlechterrollen ins Wanken bringen. Der erste Schornsteinfeger (Jan Gunnar Røise) erlebt eine intime Begegnung mit einem anderen Mann, ohne dies als homosexuell oder untreu anzusehen. Er bespricht dieses Erlebnis offen mit seiner Frau (Siri Forberg), was zu neuen Erkenntnissen in ihrer Beziehung führt. Der zweite Schornsteinfeger (Thorbjørn Harr) wird von einem erotischen Traum über David Bowie verunsichert, was ihn dazu bringt, seine Identität und die Einflüsse externer Wahrnehmung auf sein Selbstbild zu hinterfragen.