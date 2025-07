Montagskino | Wenn der Herbst naht

Frankreich (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Francois Ozon

Genre: Drama

Filmlänge: 104 Minuten

In einem malerischen Dorf in Burgund genießt Michelle (Hélène Vincent) ihren Ruhestand und die Gesellschaft ihrer langjährigen Freundin Marie-Claude (Josiane Balasko). Die idyllische Ruhe wird unterbrochen, als Michelles Tochter Valérie (Ludivine Sagnier) zu Besuch kommt, um ihren Sohn Lucas (Garlan Erlos) bei seiner Großmutter abzugeben. Ein tragischer Vorfall ereignet sich, als Michelle versehentlich giftige Pilze serviert, woraufhin Valérie ihre Mutter beschuldigt, einen Mordversuch unternommen zu haben. Die Spannungen zwischen den beiden Frauen eskalieren, und Valérie verweigert jeglichen Kontakt zwischen Michelle und ihrem Enkel Lucas. Michelle gerät in eine tiefe Depression, bis Marie-Claudes Sohn Vincent (Pierre Lottin) aus dem Gefängnis entlassen wird und beschließt, seiner Mutter und ihrer besten Freundin zu helfen.