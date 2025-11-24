Montagskino

Ein Wochenende am Wattenmeer entwickelt sich für Fiete (Leonard Scheicher) zu einer emotionalen Belastungsprobe. Gemeinsam mit seiner Freundin Amiri (Zeynep Bozbay) trifft er dort auf seinen früheren besten Freund Luca (Johannes Nussbaum), der inzwischen in einem völlig anderen sozialen Umfeld lebt. Die Begegnung bringt eine alte Schuld ans Licht, die Fiete eigentlich verdrängen wollte. Als Spannungen innerhalb der Urlaubsgruppe zunehmen und die unterschiedlichen Lebenswelten aufeinandertreffen, eskaliert die Situation.

Deutschland (2025)

FSK: 12 Jahre

Regie: Sebastian Husak

Genre: Drama

Filmlänge: 90 Minuten