Montagskino

Der wenig erfolgreiche Künstler Richard (Lambert Wilson) hat seine britische Heimat aus finanziellen Gründen hinter sich gelassen und lebt nun in Tanger, wo er sich auf eine Vernissage in Deutschland vorbereitet. Währenddessen sehnt sich der junge Marokkaner Malik (Habib Adda) nach einem besseren Leben in Europa. Mit Richards Hilfe gelingt ihm die illegale Einreise nach Deutschland, doch seine Hoffnungen auf eine vielversprechende Zukunft werden schnell auf die Probe gestellt. In Frankfurt soll ihn ausgerechnet Mathilda Marquardt (Barbara Sukowa), eine konservative Politikerin mit fremdenfeindlichen Ansichten und eine alte Freundin Richards, verstecken. Ihre Assistentin, die Juristin Amina El Hazzaz (Banafshe Hourmazdi), wird als Vermittlerin hinzugezogen – ein Auftrag, der sie mit ihrer eigenen Herkunft konfrontiert. Während Mathilda mit inneren Konflikten ringt und Richard versucht, Malik an sich zu binden, gerät der Junge immer tiefer in eine Kette unvorhersehbarer Ereignisse, deren Auswirkungen alle Beteiligten unwiderruflich verändern könnten.

Deutschland, Frankreich, Belgien (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Angelina Maccarone

Genre: Drama, Thriller

Filmlänge: 124 Minuten