Montagskino

Die vierzigjährige Julia (Marie Leuenberger), eine erfolgreiche Dirigentin, und ihr Partner Georg (Hans Löw) wünschen sich sehnlichst ein Kind. Hoffnung schöpfen sie, als Dr. Vilfort (Claes Bang), ein Spezialist für Fruchtbarkeitsbehandlungen, ihnen ein experimentelles Verfahren in seiner Privatklinik anbietet. Nach der erfolgreichen Behandlung wird Julia schwanger, doch die Geburt verläuft nicht wie erhofft. Das Neugeborene wird sofort abtransportiert, und Julia und Georg bleiben im Unklaren darüber, was geschehen ist. Als Julia schließlich mit dem Baby vereint wird, spürt sie eine unerklärliche Distanz zu dem Kind. Diese emotionale Kluft beginnt, ihre Ehe zu belasten, während Julia zunehmend von einem beunruhigenden Gedanken verfolgt wird: Ist das Baby, das sie nach Hause gebracht haben, wirklich ihr eigenes?

Österreich, Schweiz, Deutschland (2025)

FSK: 12 Jahre

Regie: Johanna Moder

Genre: Thriller

Filmlänge: 108 Minuten