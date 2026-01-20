Montagskino

Thomas Eichstätt, genannt „Eichi“, war früher als bekennender Rechtsradikaler in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Heute engagiert er sich in Torgelow ehrenamtlich als Trainer des Fußballvereins FC Pio. Viele seiner Spielerinnen und Spieler haben ihre Heimatländer verlassen und stehen nun vor den Herausforderungen von Flucht, Integration und der Suche nach Arbeit. Für das Team wird „Eichi“ zu einer wichtigen Bezugsperson, die Verantwortung übernimmt und Halt gibt. Trotz seines Einsatzes bleibt seine Tätigkeit unbezahlt, da die Kommune keine Mittel für eine Vergütung hat. Der Film begleitet diese Entwicklung und zeichnet das Bild eines Mannes, der mit den Jugendlichen auf dem Platz neue Wege geht.

Deutschland (2025)

FSK: 12 Jahre

Regie: Loraine Blumenthal

Genre: Dokumentation

Filmlänge: 82 Minuten