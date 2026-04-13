Montagskino

Ein Notruf erreicht die freiwilligen Rettungskräfte des Roten Halbmonds Ende Januar 2024: Ein gerade einmal sechs Jahre altes Mädchen ist bei der Flucht aus Gaza-Stadt in einem von der israelischen Armee unter Beschuss geratenen Auto eingeschlossen. Mit im Fahrzeug saßen auch Onkel, Tanten und deren Kinder. Doch sie haben den Angriff nicht überlegt. Und so ist es nur der verzweifelte Hilferuf des Mädchens, der durch die Leitung zu den Rettungskräften durchdringt. Am Telefon tun die Helfer:innen des Roten Halbmonds ihr Möglichstes, um sie zu beruhigen und gleichzeitig einen Rettungseinsatz zu koordinieren. Unter schwierigsten Bedingungen setzen die Einsatzkräfte alles daran, einen Krankenwagen an den gefährlichen Ort zum Autowrack zu schicken und das Kind zu erreichen, bevor noch Schlimmeres geschieht. Doch um dieses eine Leben zu retten, müssen sich die Helfer selbst in akute Lebensgefahr begeben…

Tunesien Frankreich (2025)

FSK: 12 Jahre

Regie: Kaouther Ben Hania

Genre: Drama

Filmlänge: 89 Minuten