Montagskino

Das französische Paar Nadia (Monia Chokri) und Céline (Ella Rumpf) steht 2014 kurz davor, Eltern zu werden. Die Tontechnikerin und die DJane haben entschieden, dass Nadia die Schwangerschaft übernimmt. Mit 37 Jahren ist für sie die Zeit drängender, während Céline mit ihren 32 Jahren möglicherweise noch eine spätere Schwangerschaft in Betracht ziehen könnte. Ein weiteres Kind bleibt immer eine Option, vielleicht führt ihr Weg dafür erneut zu einer dänischen Samenbank. Auch die Möglichkeit, dass Céline dann das Kind austragen wird, bleibt dem in der französischen Hauptstadt Paris lebenden Paar offen.

Frankreich (2025)

FSK: 12 Jahre

Regie: Alice Douard

Genre: Drama

Filmlänge: 97 Minuten