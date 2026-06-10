Montagskino

Antoine Toussaint (Gérard Darmon) ist ein berühmter, aber desillusionierter Chansonsänger Anfang siebzig, der auf dem Weg in die Schweiz nach Genf ist, um einen ziemlich endgültigen Entschluss umzusetzen. Die Zugreise verläuft zunächst ohne wirklich Zwischenfälle, doch dann verändert eine zufällige Begegnung noch einmal alles. Denn mit Victoire (Valérie Lemercier) trifft er auf eine warmherzige und auch etwas eigenwillige Bewunderin, deren Offenheit und unkonventionelle Art seine Pläne durchkreuzen. Zwischen dem abgeklärten Musiker und der lebensfrohen Fremden entwickelt sich ein unerwarteter Austausch.

Frankreich (2025)

FSK: 12 Jahre

Regie: Jean-Pierre Améris

Genre: Komödie

Filmlänge: 91 Minuten