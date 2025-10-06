Montagskino

In der kargen und unbarmherzigen Weite der Atacama-Wüste träumt die junge Carola (Katalina Sánchez) von einem Leben jenseits des Staubs und der Hitze, von einem Leben am Meer. Doch die Realität hält sie in den Fängen einer illegalen Mine gefangen, wo sie sich täglich den Gefahren und der Dominanz der Männerwelt stellen muss. Als ihr Vater bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt wird, sieht sich Carola gezwungen, ihre eigene Angst zu überwinden. Ein tödliches Geheimnis aus der Tiefe der Mine droht alles zu zerstören, doch Carola entschließt sich, um ihren Traum zu kämpfen – gegen die Widrigkeiten, gegen die Gewalt und gegen die Grenzen, die ihr auferlegt werden. Inmitten der rauen Wüste beginnt sie einen mutigen Weg in Richtung Freiheit und Hoffnung.

Chile, Mexiko, Deutschland, Uruguay (2025)

FSK: 12 Jahre

Regie: Juan Francisco Olea

Genre: Drama, Thriller

Filmlänge: 83 Minuten