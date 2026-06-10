Montagskino

In 1936 beginnt sich an immer mehr Orten in Palästina Widerstand gegen die als Kolonialherren gesehenen Briten, die mit Mandat des Völkerbundes die Kontrolle über die palästinensischen Gebiete haben, zu regen. Auch darüber hinaus herrscht Bewegung in der Region, da sich den Fängen der Nazis entkommene Jüd*innen ansiedeln. Yusuf (Karim Daoud Anaya) und Khalid (Saleh Bakri) und andere gehören zu den jungen Männern, die sich in diesen bewegten Zeiten dem Widerstand anschließen. Der politische Kampf und die individuellen Schicksale der Widerständler*innen spitzen sich schließlich immer weiter zu und sollen entscheidende Teile eines bis heute andauernden Konflikts werden.

Frankreich, Palästina, Großbritannien (2025)

FSK: 16 Jahre

Regie: Annemarie Jacir

Genre: Historiendrama

Filmlänge: 119 Minuten