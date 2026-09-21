Montagskino

Mit der Frage nach ihrer Persönlichkeit wird die siebzehnjährige Lea (Frieda Hornemann) in einer Gesangs-Castingshow konfrontiert, bleibt jedoch ohne klare Antwort. Die Unsicherheit spiegelt sich auch in ihrem Alltag wider, denn die familieneigene Pension in einer thüringischen Kleinstadt steht kurz vor dem finanziellen Scheitern. Gleichzeitig belastet die Trennung ihrer Eltern Matze (Max Riemelt) und Rieke (Gina Henkel) ihre Suche nach Orientierung. Halt sucht Lea bei ihrer Tante Kati (Eva Löbau), die als Museumsleiterin scheinbar souverän durchs Leben geht. Doch die mit EU-Mitteln geförderte Sanierung ihres Museums sorgt in der strukturschwachen Region für Spannungen. Währenddessen ist Leas beste Freundin Bonny (Ida Fischer) ganz von ihren eigenen Gefühlen eingenommen, nachdem sie sich in Cousin Edgar (Florian Geißelmann) verliebt hat. Inmitten familiärer und persönlicher Umbrüche gerät Leas Weg zu sich selbst zunehmend unter Druck.

Deutschland (2026)

FSK: 12 Jahre

Regie: Eva Trobisch

Genre: Drama

Filmlänge: 116 Minuten