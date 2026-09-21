Montagskino

Mitten im Leben fasst Paul Gompitz (Charly Hübner) den Entschluss, von Rostock aus nach Syrakus auf Sizilien zu reisen. Angetrieben von dem Wunsch, den Spuren des Dichters Johann Gottlieb Seume zu folgen, entwickelt sich die Idee zu einem persönlichen Ziel. Doch Paul lebt in der DDR und damit hinter einer streng bewachten Grenze, die legale Ausreisen nahezu unmöglich macht. Der Plan lässt sich auf offiziellem Weg nicht verwirklichen. Um sein Vorhaben dennoch umzusetzen, beginnt er, eine Flucht vorzubereiten, die ihn seinem Ziel näherbringen soll.

Basiert auf dem Roman „Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus“ von Friedrich Christian Delius.

Deutschland (2026)

FSK: 6 Jahre

Regie: Lars Jessen

Genre: Drama

Filmlänge: 97 Minuten