Montagskino

Mai 1945, Tiroler Alpen: Der Krieg neigt sich dem Ende zu. Der verletzte SS-Soldat Anton (Sebastian D. Fischer) desertiert und stößt auf eine abgelegene Bergalm, wo sich die Jüdin Hannah (Anna Kaminski) versteckt hält. Trotz tiefem Misstrauen versorgt sie seine Wunden, während die 16-jährige Bäuerin Charlotte (Lana-Mae Lopicic) ihnen hilft, den entbehrungsreichen Alltag zu bewältigen. Nachts hallen die Kämpfe zwischen deutschen Truppen und italienischen Partisanen durch die Berge. Zwischen Anton und Hannah wächst eine vorsichtige Vertrautheit. Er, gezeichnet von seinen Taten, sie, gezeichnet vom Verlust ihrer Familie. Doch als Hannah erfährt, dass Anton der SS angehörte, brechen verdrängte Wahrheiten auf. Während der Krieg fast vorbei ist, bleibt ungewiss, welche Zukunft sie erwartet. Dann taucht plötzlich Georg (Sandro Kirtzel) auf – Antons einstiger Freund, nun sein Verfolger. Er war es, der Anton angeschossen hat. Von Hass getrieben, kämpft er weiter, obwohl alles bereits verloren scheint.

Deutschland (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Christoph Baumann

Genre: Drama

Filmlänge: 93 Minuten