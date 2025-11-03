Montagskino

In einer nahen Zukunft, in der Elternschaft streng reglementiert ist, müssen Mia (Elizabeth Olsen) und ihr Ehemann Aaryan (Himesh Patel) eine umfassende Eignungsprüfung durchlaufen, bevor ihr Kinderwunsch genehmigt wird. Die ihnen zugewiesene Gutachterin Virginia (Alicia Vikander) begleitet sie sieben Tage lang und unterzieht sie einer Reihe anspruchsvoller Tests. Mit ihrer kühlen und distanzierten Art bringt sie das Paar an seine emotionalen Grenzen. Während die Prüfungen zunehmend ihre Beziehung belasten, wachsen Zweifel an Virginias Absichten und an der Glaubwürdigkeit des gesamten Systems.

Deutschland, USA, Großbritannien (2025)

FSK: 16 Jahre

Regie: Fleur Fortuné

Genre: Drama

Filmlänge: 114 Minuten