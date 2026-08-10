MontagsMixx - Die Nowak - Maladée - Roberto Capitoni - Daniel Helfrich (Mod.)

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr möchte der Kulturkeller auch künftig mit diesem Format den Start in die neue Woche kabarettistisch versüßen.

Diesmal freuen wir uns auf:

Die Nowak

Gleich einer Diva der Goldenen Zwanziger schmettert sie in die Tasten. Ihre Stimme klingt nach heißem Glühwein auf Seidenpyjama. Mit einem schmerzhaften Biss in den Verstand schneidet ihre Musik wie eine klingende Kettensäge durch den Dschungel der Konsumgesellschaft und deckt die Wahrheit über den Zustand unserer Welt auf.

Ihre Melodien zwischen Chanson, Pop und Indie schleudern Blitze in Eure Herzen und lassen Euch mit zitternden Knien zurück, bereit für mehr. Die Nowak ist anders.

Maladée

Die glamouröse Chaos-Chantöse ist eine brisante Mischung aus Mata Hari, Mireille Mathieu und Louis de Funès, ein Ganzkörper-Feuerwerk an Emotionen, das mitten ins Herz trifft.

Hinreißende Comedy, absurder Schabernack, schelmischer Humor und schillernder Glanz wechseln sich ab mit Momenten der puren Melancholie - magnifique dramatique!

Roberto Capitoni

Seit 1981 ist er auf deutschen Bühnen unterwegs. In den Urzeiten der deutschen Comedy tourte Roberto bereits mit der legendären Comedy Gruppe "Die Niegelungen" mit Knacki Deuser und Ralf Günther.

Daniel Helfrich (Moderation)

Seit über 30 Jahren ist Daniel Helfrich nun als Musiker und Entertainer auf Bühnen zuhause. Seine Kunst der Unterhaltung als Kabarettist bezeichnet er als gesellschafts-, medien- und konsumkritisch, in skurriler Weise dargeboten.

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