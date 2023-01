Montaignes Katze

»Ein großer Roman über einen großen Denker, elegant geschrieben von einem Kenner der französischen Philosophie, Geschichte und Identität«, schwärmt der legendäre Moderator der ›Tagesthemen‹ und langjährige Frankreich-Korrespondent Ulrich Wickert über den neuen Roman von Nils Minkmar: Mit sinnlichen Details und großer Anschaulichkeit lässt Nils Minkmar, Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und Gründungsmitglied der deutschen Montaigne-Gesellschaft, eine versunkene Welt vor den Augen der Leser entstehen, die der unsrigen überraschend gleicht. Im Gespräch mit Dorothee Kimmich, Professorin für Literaturwissenschaftliche Kulturwissenschaft/Kulturtheorie an der Universität Tübingen, umkreist er die Gedankenwelt und Wirkmächtigkeit von Michel von Montaigne, Diplomat, Philosoph und Menschenkenner. Die liberalen Gedankenspiele Montaignes, Vordenker für die Philosophen und Literaten der Aufklärung und Begründer und Meister des Essais, wirken in ihrer undogmatischen analytischen Kraft bis in die Gegenwart. »Die Dinge«, paraphrasiert Stefan Zweig einmal seine Lieblingsstelle von Montaigne, »haben nicht ihr eigenes Gewicht, sondern das, welches wir ihnen geben.«

In Verbindung mit dem Institut français Stuttgart.

Eintritt: 9,00 Euro/7,00 Euro (erm./DSG-Mitglieder)