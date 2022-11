The Harlem Globetrotters

Mit ihrer Spielweise haben sie den Basketballsport revolutioniert! Ihre beeindruckende Teamgeschichte und sensationelle Live-Auftritte machen sie weltberühmt.

Ihre furiosen Internetvideos werden millionenfach geklickt. Grandiose Korbtreffer bescheren ihnen jedes Jahr aufs Neue haufenweise Eintragungen ins Guinness Buch der Rekorde. Sie sind Kult und unerreicht. Die Rede ist von der bekanntesten Basketballtruppe der Welt, den legendären Harlem Globetrotters. Nach der jüngsten Tournee angesagter denn je, kehren die coolen Ausnahmeathleten im April 2021 nach Deutschland zurück!

Im unnachahmlichen Zusammenspiel vereinen die Spieler außergewöhnliches Basketballkönnen mit wahnwitzigen Showeinlagen zu einem ganz eigenen Unterhaltungsgenre. In der neuen Show glänzen die coolen Ausnahmeathleten mit sportlichen Höchstleistungen und genialer Basketballkunst, gepaart mit rasend komischen Slapstickeinlagen. Eindrucksvoll zeigen die Ballartisten aus den USA dabei, was so alles mit dem Ball möglich ist: krachende Dunks, blitzschnelle Dribblings, präzise Pass-Stafetten und irre Distanzwürfe heizen dem gegnerischen Team ein und sorgen für jede Menge Spaß und Begeisterung bei Jung und Alt.

Mehr als 148 Millionen Menschen in 123 Ländern haben die Showtruppe bereits live erlebt. Kein Team der Welt hat mehr Siege eingefahren. Dennoch gerät der Spielstand bei den Auftritten eher zur Nebensache. Die Harlem Globetrotters treten an, um kleinen und großen Fans eine großartige Zeit und jede Menge Spaß zu bescheren. In der actiongeladenen Performance dreht sich vieles um den Sport und alles um die Show fürs Publikum, das bei rasanten Ausflügen durch die Ränge oder kurzerhand gleich auf dem Spielfeld ins Geschehen miteinbezogen wird. Ob Basketballfan oder nicht, die erfolgreichste Familiensportshow der Welt reißt einfach jeden mit!

Zu den absoluten Highlights im Spiel zählen die Showmen im Team. Bei ihren überraschenden und brüllend komischen Slapstick-Einlagen tobt das Publikum vor Lachen. Die Dribbler beeindrucken mit höchster Präzision, furioser Schnelligkeit und spielen jeden Gegner schwindelig. Richtig spektakulär wird es, wenn die Dunker in Aktion treten, um den Ball aus schwindelerregenden Höhen krachend in den Korb zu stopfen. Dank ihres phänomenalen Geschicks gehen den Playmakers selbst schwierigste Tricks so spielend leicht von der Hand, dass sich selbst gestandene Basketballspieler verwundert die Augen reiben. Besonders bei den jungen Zuschauern hoch im Kurs: die verrückten Showeinlagen des Maskottchens Globie und die brüllend komischen Auftritte seines großen Bruders Big G.

Im April 2021 gehen die unübertroffenen Harlem Globetrotters wieder auf Deutschlandtournee. Kommentiert von einem deutschen Showsprecher werden die Ausnahmeathleten in dreizehn deutschen Städten ihre mitreißende neue Basketballshow für die ganze Familie aufs Parkett zu zaubern.