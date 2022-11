Und das mit dem absolut Besten, was Frei.Wild je zu bieten hatte!

Mit dem Album-, aber auch der Tour-namengebenden Titel „Wir schaffen Deutsch.Land“ hat die Band ihre alten Erinnerungskisten aufgemacht, sie entstaubt und in 20 brandneue Lieder gepackt. Die Band blickt damit gleichzeitig in die Zukunft, in eine laute, freie und noch wildere. Die in den Augen der Band am Besten niemals enden soll!

Nachdem die vier Südtiroler bereits im Frühjahr 2021 eine große Jubiläumsshow für den 02.07.22 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden ankündigten und prompt in wenigen Tagen nahezu ausverkauften, setzt die Band noch einen obendrauf und startet am Freitag, den 01. Oktober 2021, den Vorverkauf für die von den Fans sehnlichst erwartete „Wir schaffen Deutsch.Land TOUR 22/23“.

15 Arenashows, quer durch die größten Arenen Deutschlands, mit dem - nach eigenen Angaben - ALLERBESTEN, was diese Band je zu bieten hatte. Im Gepäck liegen nicht nur das gleichnamige Album, das sich seit Mai im Vorverkauf befindet und am 10.12.21 erscheint, nein, es wird eine Art „Best-of-Frei.Wild-Livetour“. Erstmals arbeitet die Band mit einer groß angelegten Singlestrategie und veröffentlicht seitdem im wöchentlichen Rhythmus jeweils eine Single und eine Doku zu jedem Bandjahr. „Wir wollten uns, vor allem aber auch unseren Fans in dieser gesetzlich auferlegten Livepause zeigen, dass wir nicht in Lethargie versinken, sondern auch hier und jetzt zeigen, dass wir für unsere Fans da sind. Vor allem aber bieten 20 Jahre Bandgeschichte in ein- und derselben Besetzung tausend gute Gründe, alles und noch mehr zu geben.“, so die Aussage der Band.

Ob Kritiker oder Fans - wer die Konzerte der Band bisher besucht hat, ist sich einig: was die Emotionen, die Stimmung, die Energie der Band betrifft, bilden Frei.Wild mit Abstand die Speerspitze des Live Entertainments. Die „20 Jahre Frei.Wild – Wir schaffen Deutsch.Land Tour 22/23“ wird den Fans genau das geben, was sie so sehr in den letzten beiden Jahren vermisst haben.