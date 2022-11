A NEW DAY ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion von HOLIDAY ON ICE und zeigt Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau in einer einzigartigen Verbindung – vereint durch Licht und Eis.

Aufsehenerregende Bühnenbilder und -technik, fantasievolle Kostüme und mitreißende Musik lassen die Zuschauer diese wunderbare Reise hautnah miterleben – durch die 360-Grad-Inszenierung wird die Show von jedem Platz aus zu einem einmaligen Live-Erlebnis.

Mit A NEW DAY lädt HOLIDAY ON ICE das Publikum ein gemeinsam den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern. Im Mittelpunkt der emotionalen Geschichte steht Aurora, ein Wesen aus einer fremden farb- und freudlosen Dimension. Sie lernt den jungen Adam kennen, der ihr die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten zeigt. Erst noch zögerlich, dann neugierig begibt sich Aurora in dieses neue Abenteuer.