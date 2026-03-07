Dieses Jubiläum feiert der Künstler 2026 mit einer Reihe Open Airs in einigen der bis dato größten Locations seiner Künstlergeschichte.

Seinen Erfolg hat sich der gebürtige Bielefelder hart erarbeitet: 2011 veröffentlicht er sein erstes Album. Seit 15 Jahren werkelt er unermüdlich an seinem Traum. Im Studio. Auf der Bühne. Seine Karriere ist geprägt von Rückschlägen, Hoffnung, Ausdauer und Leidenschaft. Und das macht sich spätestens 2021 bezahlt, als ihm mit seiner mittlerweile Doppel-Platin veredelten Nummer-1-Single „Auf und Ab“ endlich der Durchbruch gelingt. Eine einzigartige Karriere des Sängers und Songwriters, der sich spätestens durch die Teilnahme an Sing meinen Song ein breites Publikum erspielt hat.

Ob emotional oder tanzbar und treibend: Montez schafft mit seinen Shows unvergessliche Konzertmomente. Und die wird es auch reichlich auf der Jubiläumstour geben. Die Fans dürfen sich somit auf das nächste Kapitel in Montez’ Erfolgsstory freuen.