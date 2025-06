Kunst, Genuss und französisches Ambiente in der Altstadt von Bad Wimpfen: Künstler präsentieren Werke, ein Markt bietet Spezialitäten und Geschäfte laden ein.

Ein Hauch von Frankreich weht durch die Gassen der historischen Altstadt, wenn sich Bad Wimpfen in eine große Open-Air-Kunstausstellung verwandelt. Beim Montmartre Flair präsentieren regionale Berufs- und Freizeitkünstler ihre Werke – von Gemälden über Skulpturen bis hin zu kreativer Kleinkunst gibt es viel zu entdecken. Besucher können den Künstlern zudem direkt bei der Entstehung ihrer Werke über die Schulter schauen.

Auch kulinarisch wird französisches Flair geboten: Auf dem Marktplatz lockt ein französischer Markt mit köstlichen Spezialitäten, feinen Seifen und anderen landestypischen Produkten. Hier können Gäste nach Herzenslust genießen und stöbern.

Das vom Verein für Gewerbe, Handel und Industrie e.V. organisierte Fest findet am Samstag und Sonntag statt. Während Künstler ihre Werke bis in die Abendstunden hinein präsentieren, laden die Geschäfte der Altstadt am Sonntag zum entspannten Einkaufsbummel ein.