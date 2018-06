Moon Hooch & Knower

1. Act: MOON HOOCH

Die Electro- und Jazz Fusion-Genies Moon Hooch spielen am 21. Juli eine Doppel-Show mit KNOWER im BIX! Als heißer Act aus New York aufgekeimt, so sind Moon Hooch schon lange nicht mehr als Newcomer anzusehen. Die drei Musiker blicken auf Auftritte bei Jools Holland, renommierte Jazz Festivals wie Moers, Nattjazz oder auch Love Supreme Festival zurück und sind ohne Pause auf Tour. Nach ihrem dritten Album „Red Sky“ (2016) folgte kurze Zeit später die „Joshua Tree“ EP, die die Band zum freien Download auf ihrer Seite anbietet. „No one makes music like Moon Hooch, a muscular trio whose setup typically consists of two saxophones and a drummer“- NPR. Besser als NPR kann man die Band eigentlich nicht zusammenfassen.Moon Hooch sind einzigartig und eine unfassbare Live-Band, die im wahrsten Sinne des Wortes, alles wegbläst. Dies werden sie auch 2018 wieder unter Beweis stellen.

2. Act: KNOWER

Am 21.07. spielt die US-amerikanische Band KNOWER im BIX Jazzclub. Es ist unmöglich, diese Gruppe in eine Genre-Schublade zu stecken. Sie selbst bezeichnen ihren Stil als „Futuresonic Funk-Pop“, was den Nagel ziemlich genau auf den Kopf trifft. Das aus Los Angeles stammende Duo, bestehend aus Drummer und Produzent Louis Cole und der Sängerin Genevieve Artadi, ist ein internationales Phänomen der digitalen Popkultur. Der Act mischt seit der Gründung in 2010 mit audiovisuellen Kunstwerken das Internet auf. Live treten KNOWER als fünfköpfige Band auf, die es in sich hat und keinen ruhig sitzen lässt. Stillstehen? Unmöglich! Kein Wunder also, dass man sie auf Line-Ups hochkarätiger Jazz-Festivals in Montreal, Stockholm und Toronto oder auf den Snarky Puppy Family Dinner Alben wiederfindet. Quincy Jones bringt es auf den Punkt: „KNOWER WILL BE LEAVIN‘ YA’LL ON YOUR KNEES, BEGGIN‘ FOR MORE”.

