Moonbootica im Kowalski - Support Saschko

Moonbootica

Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, ihre Woche war entweder total geil oder vielleicht total beschissen und sie wollen jetzt noch eins draufsetzen oder einfach nur den Frust wegfeiern?

Für beide Fälle haben wir die Lösung: Einmal auf links drehen mit Moonbootica. Die einzig mehrstündige Schelle am deutschen Elektronisch-Firmament.

Die Bleifüssler des Electros. Der Formel 1 Wagen in der Tech-House-Maschinerie. Oder auch: „Our disco is louder than your!“, so der Claim von Tobi Tobsen und Kowe Six, aka Moonbootica.Egal was diese Woche war, Moonbootica wird heute dein Leben retten, lautet ihr weiterer Claim. Moonbootica bedeutet Spaß an der Maßlosigkeit, maximales Drehmoment und härteste Torsion inbegriffen.

Eine einzigartige, nur dem Wildstyle verpflichtete Respektlosigkeit ist für Moonbootica zugleich Tugend wie Kampfansage. Wenn Geschmacksverfeinerung droht, an sich selbst zugrunde zu gehen, hilft nichts besser als eine Einheit Moonbootica. Im Zweifelsfalle gilt: Mehr ist mehr.

Und trotzdem bleibt, bei aller Liebe zur großen Pose, Schein und Sein dasselbe. Ohne Getrickse, ironische Distanzierung oder Insider-Gewitzel liefert sich Moonbootica dem Publikum aus. Ebenso verwundbar wie siegessicher, bieten das Duo alles, was ein gutes, offenes Drama braucht.

Drama-Freitag im Kowalski: Hells bells und morgen dein Schädel. Es lohnt sich.

Einlass ab 21 Jahren, kein VVK, nur Abendkasse

Line-up

Moonbootica (Moonbootique / Hamburg)

Saschko (Kowalski)