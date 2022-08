Rasanter Fahrspaß im Karussell, gebrannte Mandeln auf dem Rummelplatz und ein kühles Festbier im großen Bierzelt: die traditionsreiche Feuchtwanger Mooswiese ist zurück. Vom 23. bis 27. September feiert die Kreuzgangstadt ihr traditionelles Mooswiesenfest wieder im gewohnten Umfang, wie sie die Feuchtwangerinnen und Feuchtwanger sowie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher von außerhalb kennen und lieben.

Wiedergeben soll es in diesem Jahr alle traditionellen Bestandteile des klassischen Mooswiesenfestes, auf die in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt leider verzichtet werden musste. Stattfinden sollen somit wieder der große Festzug durch Feuchtwangen am Mooswiesen-Sonntag sowie der Schützenumzug mit Pflasterwalzer am Marktplatz am Samstag. Zudem soll es auf dem Festplatz neben dem großen Bierzelt auch wieder einen Vergnügungspark mit einem vielfältigen Angebot an verschiedenen Fahrgeschäften, Karussells und anderen Highlights geben. Parallel dazu wollen zahlreiche Händler mit ihren Ständen ein buntes Markttreiben zum gemütlichen Flanieren bieten, während auch der heimische Handel seine Pforten wieder im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags öffnet.

„Unsere Mooswiese in Feuchtwangen ist ein fröhliches Fest für alle Generationen“, äußerte erster Bürgermeister Patrick Ruh. „Mit unserem bunten Angebot auf dem Rummelplatz kommen jede Kinderaugen ins Strahlen, dazu feiern mit unserem sehenswerten großen Festzug durch die Stadt Einheimische gemeinsam mit den begeisterten Besucherinnen und Besuchern von außerhalb unsere vielfältigen Feuchtwanger Traditionen, während die Gäste gleichzeitig dank des großartigen Angebots unserer heimischen Gastronomie auch kulinarisch voll auf ihre Kosten kommen.“ Schließlich gehört die Mooswiese Feuchtwangen schon seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im Süddeutschen Raum.

Weitere Informationen zur Mooswiese Feuchtwangen gibt es im Internet unter www.mooswiese.de.

Hier wird in den kommenden Wochen auch das vielfältige Programm rund um Feuchtwangens 5. Jahreszeit erscheinen.

Wir wünschen schon jetzt allen Gästen und Einheimischen viel Vergnügen, Spaß und nette Begegnungen auf unserem Feuchtwanger Mooswiesenfest 2022.