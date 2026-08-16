Die Feuchtwanger Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum.

Verkaufsstände, Landmaschinenschau, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr sind Bestandteil von Frankens schönster Wiesenkirchweih.

Höhepunkte sind der große Festzug am Sonntagnachmittag, das Abschlussfeuerwerk am Dienstagabend und der Schützenumzug mit dem Pflasterwalzer am Samstag.

Der Sonntag ist außerdem verkaufsoffen.

Öffnungszeiten Mooswiese

Freitag und Samstag: von 15:00 bis 1:00 Uhr

Sonntag bis Dienstag: von 10:30 bis 1:00 Uhr

Öffnungszeiten Spezialmarkt

Samstag: von 15:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag bis Dienstag: von 10:30 bis 20:00 Uhr