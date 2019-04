× Erweitern Mooswiesenmesse Mooswiesen

Aus ganz Süddeutschland reisen von 12. bis 14. Juni zur Mooswiesenmesse rund 35 Händler nach Crailsheim an. Sie werden drei Tage lang alles anbieten, was für Haus und Hof gebraucht wird.

Zum Angebot gehören vor allem Textilien, Spielwaren, Geschirr und Haushaltsgeräte, Bettwäsche, Tonhandarbeiten, Lederwaren, Korbwaren und Kräuter. Auch an Biergärten und Cafés ist gedacht. Für Schleckermäuler gibt es zudem Eis, gebrannte Mandeln, Popcorn, Süßwaren oder Waffeln. Die kleinen Besucher können sich an einem Kinderkarussell vor der Liebfrauenkapelle vergnügen.Die Mooswiesenmesse findet Mittwoch bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr in der Lange Straße statt.