Mord auf Ex Live

In MORD AUF EX, mit über sechs Millionen monatlichen Abrufen einer der meistgehörten deutschen Podcasts, sprechen Leonie Bartsch und Linn Schütze jede Woche über schwere Verbrechen und ungewöhnliche Kriminalfälle. Dabei beschäftigen sie sich intensiv mit den Perspektiven der Opfer, berücksichtigen psychologische und gesellschaftliche Hintergründe und lassen auch ihre persönlichen Eindrücke und Emotionen nicht außen vor.

In ihrem zweiten Podcast „True Love“ präsentieren Bartsch und Schütze wahre Liebes- und ungewöhnliche Lebensgeschichten. Außerdem veröffentlichen sie regelmäßig journalistische Investigativ-Formate wie „Tiefe Spuren“, „Die Nachbarn“ oder „Die Jägerin“ (in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung). Weitere Infos: aufex.de