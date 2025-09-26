Mord auf Schloss Haversham

Eine Amateurtheatertruppe will einen englischen Krimi aufdie Bühne zaubern. Aber alles geht schief. Das mit Abstandlustigste Theaterstück der Welt. Pleiten, Pech und Pannenlassen die Lachmuskeln keine Sekunde zur Ruhe kommen.

Herzlich willkommen zur Premiere der alljährlichenTheaterproduktion der Polytechnischen Universität: Mordauf Schloss Haversham; ein spannungsgeladenes, englischesKriminalstück im Stile Agatha Christies. Alle Beteiligtenerwarten voller Vorfreude die Premiere. Ein bisschenLampenfieber haben sie auch. Toi Toi Toi und Hals- undBeinbruch! Wird schon schiefgehen.Und wie! Ein Missgeschick jagt das nächste. Die Premiereartet zunehmend zu einer Katastrophe aus. Egal, das Ensemblekämpft sich tapfer durch die Vorstellung. The show mustgo on! Die vielfach nachgespielte britische Komödie läuft inLondon seit ihrer Uraufführung 2012 am laufenden Band.