Stellen Sie sich vor: Eine Amateurtheatertruppe will einen englischen Krimi à la Agatha Christie auf die Bühne zaubern… aber alles geht schief.

Das mit Abstand lustigste Theaterstück der Welt erwartet Sie in Bietigheim-Bissingen. Pleiten, Pech und Pannen lassen die Lachmuskeln keine Sekunde zur Ruhe kommen.

Herzlich willkommen zur Premiere der alljährlichen Theaterproduktion der Laientheatergruppe „Polytechnische Universität“: „Mord auf Schloss Haversham“. Alle Beteiligten erwarten voller Vorfreude die Premiere. Ein bisschen Lampenfieber haben sie auch. Toi Toi Toi und Hals- und Beinbruch! Wird schon schiefgehen.

Und wie! Türen lassen sich nicht öffnen. Wanddekorationen fallen zu Boden. Requisiten sind vertauscht oder verschwunden. Dialoge laufen in der falschen Reihenfolge ab. Ein Missgeschick jagt das nächste. Die Premiere artet zunehmend zu einer Katastrophe aus. Egal, die Schauspieler und Schauspielerinnen kämpfen sich tapfer durch die Vorstellung. The show must go on!

„The Play That Goes Wrong“ ist ein Stück von Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields. Die vielfach nachgespielte britische Komödie läuft in London seit ihrer Uraufführung 2012 am laufenden Band.

Das Stück erhielt 2015 den Olivier Award als „Best New Comedy“ sowie 2016 den Prix Molière­ als „Beste Komödie. Ein Gag-Feuerwerk, das nicht nur Fans des britischen Humors und des entgrenzten Slapsticks Bauchweh vor Lachen verursachen wird.