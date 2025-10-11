Bei Mord auf Schloss Haversham begleitet das Publikum die fiktive Amateurtheatertruppe der Polytechnischen Universität durch die Premiere ihrer neuesten Theaterproduktion.

Doch in der Erstaufführung des spannungsgeladenen englischen

Kriminalstücks à la Agatha Christie geht alles schief, was schiefgehen kann: Türen klemmen, Requisiten verschwinden, Dialoge geraten durcheinander. Ein Missgeschick jagt das nächste. Die Premiere von Mord auf Schloss Haversham entwickelt sich immer mehr zu einer Katastrophe. In London läuft die Komödie unter dem Originaltitel The Play That Goes Wrong seit der Uraufführung 2012 am laufenden Band und begeistert mit einem Gag-Feuerwerk aus Pleiten, Pech und Pannen, gewürzt mit britischem Humor und Slapstick.