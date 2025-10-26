Mord im Orient Express

Der berühmte belgische Detektiv Hercule Poirot nimmt auf der Rückreise von einem seiner Fälle den legendären Orient Express von Istanbul nach Calais. An eine gemütliche Reise ist aber sehr bald nicht mehr zu denken, da der Zug im Balkan in einer Schneewehe stecken bleibt und zudem an Bord ein Passagier ermordet wird. Poirot beginnt gezwungenermaßen mit den Ermittlungen und schnell stellt sich heraus, dass sich der Täter noch an Bord befinden muss. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt und Agatha Christie hat in ihrer Kriminalgeschichte zur Lösung des Falles das scheinbar Unmögliche möglich gemacht.

Agatha Christies gleichnamiger Kriminalroman aus dem Jahre 1934 ist mehrfach verfilmt worden und erreichte im Laufe der Jahre weltweiten Kultstatus.

Das Ensemble der bühne 16 unter der Regie von Nicole Bender bringt „Mord im Orientexpress“ in einer von Ken Ludwig bearbeiteten und von Michael Raab ins Deutsche übersetzte Fassung in vier Vorstellungen auf die Bühne des Spitalhoftheaters.