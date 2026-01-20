Mord im Orient Express

Agatha Christies gleichnamiger Kriminalroman aus dem Jahre 1934 ist mehrfach verfilmt worden und erreichte im Laufe der Jahre weltweiten Kultstatus.

Der berühmte belgische Detektiv Hercule Poirot nimmt auf der Rückreise von einem seiner Fälle den legendären Orientexpress von Istanbul nach Calais. An eine gemütliche Reise ist aber sehr bald nicht mehr zu denken, da der Zug im Balkan in einer Schneewehe stecken bleibt und zudem an Bord ein Passagier ermordet wird. Hercule Poirot beginnt gezwungenermaßen mit den Ermittlungen.