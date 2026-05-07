Der wohl berühmteste Kriminalroman von Agatha Christie kommt auf die Bühne der Burg Brattenstein: „Mordim Orientexpress“!

Erzählt wird die packende Mordaufklärung des sagenhaften Privatdetektivs Hercule Poirot während einer Fahrt im legendären Luxuszug von Istanbul nach Calais. Der tatsächliche Fall der Entführung und Ermordung des Kindes Charles Lindbergh Jr. Inspirierte zu dieser Geschichte. Doch was verbindet dieses längst vergangene Drama mit dem mysteriösen Mord an einem amerikanischen Geschäftsmann an Bord des Zuges? Und befindet sich der Mörder tatsächlich unter den illustren Gästen des Waggons? Falsche Fährten, fragwürdige Zeugenaussagen und trügerische Indizien können eines nicht verhindern: Die Lösung des Falles durch Hercule Poirot...

Im vergangenen Jahr feierten die Frankenfestspiele einen grandiosen Erfolg mit Ken Ludwigs „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“. Dieser amerikanische Star-Autor hat den glamourösen Krimi „Mord im Orientexpress“ mit seinem unnachahmlichen Humor in eine weltweit gefeierte Komödienfassung verwandelt, die ein amüsantes und intensives Theatererlebnis verspricht.

Nach zahlreichen erfolgreichen Verfilmungen zeigen wir Agatha Christies Meisterwerk nun als fesselnde Krimikomödie mit Hochspannung und Witz auf unserer Freilichtbühne. Erleben Sie ein Schauspiel der Extra-Klasse!

Von Agatha Christie

Für die Bühne bearbeitet von Ken Ludwig

Deutsch von Michael Raab

Die Aufführungsrechte für dieses Werk sind erteilt durch Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG, Berlin, und in Zusammenarbeit mit und mit freundlicher Genehmigung von Agatha Christie Ltd.