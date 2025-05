"Mord und Tod im Gasthof zur Zapfsäule" - das Kriminal Dinner

Wir befinden uns in dem kleinen niederbayerischen Dorf Köln. Der Ort ist durch sein Ganzjahres-Faschingsplagiat weltweit bekannt geworden.

Im Mittelpunkt des Dorfes steht die Gastwirtschaft "Zur Zapfsäule". Sie ist eine absolute Goldgrube und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Geführt wird sie von dem immer bösen Heimgard Zapf. Eines Tages stirbt Heimgard Zapf völlig unerwartet und sehr gewaltsam in der Stammtisch-Stube. Die Polizei von Köln i.B. tappt völlig im Dunklen und ruft daher die Soko-Gäste zusammen. Tauchen Sie ein in eine Welt aus Spannung, Komik und kulinarischen Gaumenfreuden. Übernehmen Sie die Ermittlungen, untersuchen Sie Beweisstücke, befragen Sie die Verdächtigen und stellen Sie sicher, dass der Täter hinter Schloss und Riegel landet. Weder in Sachen Spannung noch in Sachen Kulinarik wird Sie dieser Abend enttäuschen!

Doch, wer war der Mörder? Einer der drei Söhne oder die Tochter? Möglicherweise sogar einer der Trauergäste? Finden Sie es beim Original Krimidinner heraus!

Die Darsteller spielen insgesamt 13 Rollen an diesem Abend. Eine bayerische Krimishowkomödie mit Rätselfaktor. Also, Vorhang auf und Bühne frei für eine mörderische Nacht!