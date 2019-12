Morden nicht nur im Norden Die Geschichte des Kriminalromans

Anhand exemplarischer Textauszüge aus Kriminalromanen unterschiedlicher Epochen erhalten Sie in diesem Seminar einen Überblick über die Kriminalliteratur – über die historische Entwicklung der Gattung von ihren Anfängen bis heute, über die Ausdifferenzierung in Untergattungen sowie über die zentralen Aspekte der Gattungsform, die erzählerischen Strukturen und Techniken. Was für den Krimi gilt, gilt auch für seine Geschichte: es bleibt spannend!