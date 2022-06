Alle bereits für die beiden Veranstaltungen am 10.+11.03.2022 erworbenen Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Innerhalb der gekauften Preisklasse besteht bei der neuen Veranstaltung vor Ort freie Platzwahl.

„Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe“ ist einer der beliebtesten True Crime-Podcasts Deutschlands und wird nach coronabedingter Verschiebung aus dem November 2021 und Frühjahr 2022 nun im Sommer erstmals mit insgesamt 19 Live-Terminen in Deutschland auf Tournee erlebbar sein.

Die Journalistinnen Laura Wohlers und Paulina Krasa erzählen in ihrem Podcast von wahren Kriminalfällen aus Deutschland und diskutieren deren strafrechtliche, psychologische und gesellschaftspolitische Hintergründe. Dabei gehen die zwei Freundinnen spannenden Fragen nach wie: Wann gilt jemand als schuldunfähig? Was ist das Stockholm-Syndrom? Was passiert bei einem Indizienprozess? Und wieso legen Unschuldige ein falsches Geständnis ab?

Die „Mordlust – Partner In Crime Tour 2022“ ermöglicht dem Publikum, den Macherinnen nicht mehr nur zu lauschen, sondern mit allen Sinnen dabei zu sein. Außerdem soll das Publikum aktiv in die Vorstellung eingebunden werden.

Einlass ab 16 Jahren