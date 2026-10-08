Mords Menü – Adieu Chéri

Mords Menü – Das perfekte Krimi-Dinner: Adieu Chéri.

Belle Île, eine französische Insel mit rauer Küste und vielen Geheimnissen. Ein Mann soll im Meer ertrunken sein – doch seine Ehefrau ist überzeugt, dass hinter seinem Verschwinden mehr steckt.

Jacques Lemaître nimmt die Ermittlungen auf. Dann geschieht das Unerwartete: Der vermeintlich Tote taucht plötzlich wieder auf. Doch statt Erleichterung gibt es neue Rätsel, denn seine eigene Frau erkennt ihn nicht wieder.

Als schließlich auch noch mehr als zwei Tonnen Kokain am Strand auftauchen, wird klar: Dieser Fall ist weitaus größer, gefährlicher und verworrener, als zunächst gedacht.

Freu Dich auf einen spannenden Krimi-Abend voller Geheimnisse, überraschender Wendungen und schwarzem Humor. Natürlich darf mitgerätselt werden.

Dazu genießt Du ein 4-Gang-Menü im Ratskeller Ludwigsburg.