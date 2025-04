"Mordstour" mit dem Autor Jürgen Seibold trifft auf Verweilen und Genießen im Café Quintus!

Mordstour mit dem Autor

Auf den Spuren seiner Remslingen-Krimis, die in einem leicht veränderten Waiblingen spielen, führt Sie Autor Jürgen Seibold in einem munteren Spaziergang zu den Schauplätzen seiner Kriminalromane. In den vier bisherigen Bänden „Schneewittchen und die sieben Särge“, „Sein oder Totsein“, „Frodo war’s nicht“ und „Sherlock ist ausgeflogen“ will Buchhändler Robert Mondrian eigentlich nur ein ruhiges Leben führen – eines, in dem seine Vergangenheit als Top-Agent von Deutschlands geheimstem Geheimdienst keine Rolle mehr spielt. Doch immer wieder stolpert er über skurrile Mordfälle.

Seibold liest und erzählt, erklärt die Unterschiede zwischen Waiblingen und Remslingen, und zum Finale gibt es zum Verweilen und Genießen Kaffee und Kuchen im Café Quintus und einen gut bestückten Büchertisch.