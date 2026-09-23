Keiner, der die More Maids live erlebt hat, kann sich ihrem Charme entziehen. Drei Frauen, drei Typen - eine Musik!

Das Markenzeichen der Band ist der mehrstimmige Gesang. Die Songs sind teils typisch irisch, teils haben sie Acoustic-Pop Einflüsse, sind aber durchweg in der irischen Tradition des "Storytelling" verwurzelt. Und dreistimmig "A Cappella" sorgen die More Maids bei ihren Konzerten für Gänsehaut.

Die Musikerinnen überzeugen jedoch nicht nur vokal, sie spielen auch ihre typisch irischen Instrumente meisterhaft und lassen zwischen den Liedern immer wieder mit flotten Tanzstücken die Funken fliegen. Barbara Hintermeier ist eine der besten Geigerinnen, die die deutsche Szene zu bieten hat und spielt außerdem auch den irischen Dudelsack, die Uilleann Pipes. Marion Fluck setzt Glanzpunkte auf diversen Flöten und Whistles, Barbara Coerdt sorgt mit ihrem Bouzoukispiel für das rhythmisch-harmonische Rückgrat der Band. Zum abwechslungsreichen Sound und den ausgefeilten Arrangements kommt das "gewisse Etwas" an Ausstrahlung, Charisma und Humor hinzu.

Ein Konzertabend mit Wohlfühlgarantie, und das trotz der teils schaurigen Balladen und den vielen gebrochenen Herzen (nur in den Liedern, versteht sich!).