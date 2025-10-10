More than dance - HipHop für Mädchen

Das casa nostra bietet bereits eine Vielzahl an abwechslungsreichen Tanzangeboten. Hip Hop gehört seit Jahrzehnten zum casa nostra und mit ein paar Jahren Pause wird das Tanzangebot wieder jeden Freitagvon 17:30 - 18:30 Uhr stattfinden. Das Angebot ist ab 16 Jahren und kostenlos. Wenn ihr Lust habt neue Choreografien zu lernen, dann kommt zum offenen Training. Am besten seid ihr sportlich angezogen und bringt Schuhe für den Tanzraum mit.