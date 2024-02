Viele junge Menschen streben nach dem Ende der Schulzeit eine Ausbildung an. Andere suchen einen Nebenjob oder wollen sich in den Ferien ein wenig Geld dazuverdienen. Ausgangspunkt hierfür ist grundsätzlich die Bewerbung. Ein gelungenes Anschreiben, ein präziser Lebenslauf und eine ansprechende Struktur in der Bewerbungsmappe, ist oftmals schon der erste Schritt in das gewünschte Arbeitsverhältnis. Das Team des „casa nostra – Zentrum für Jugendkultur“ ist durch langjährige Erfahrung in genau diesem Thema geschult und bietet deshalb ab sofort für Interessierte einmal wöchentlich ein Bewerbungstraining an. Sie schauen mit den Bewerber*innen gemeinsam nach deren Talenten und Bedürfnissen, erstellen ein solides Anschreiben und trainieren nach Bedarf auch Vorstellungsgespräche. Bitte im Vorhinein anmelden!