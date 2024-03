Morgan Finlay – Singer-Sonwriter: Indie-Rock, Pop und Folk

Tapasbar spezial: Essen & Musik

Federleicht und optimistisch, so nimmt man seine Songs wahr. Stilistisch bewegt sich Morgan Finlay durch ein großes Spektrum von Indie-Rock über Pop, Folk und akustischen Singer-Songwriter-Stil mit Grunge-Einflüssen. Musikalische Verbindungen zu Jeff Buckley, Damien Rice, Bruce Cockburn oder Bryan Adams scheinen naheliegend. Jedoch besticht Morgan Finlay durch seinen ganz eigenen Stil und den unverkennbaren Einfluss seiner irischen Wurzeln. Seit über 20 Jahren begeistert er, auf mehr als 1200 Bühnen in 13 verschiedenen Ländern, sein Publikum. Seit 2016 pflegt Morgan Finlay eine Freundschaft mit dem Lebenshilfe e.V. Für die Menschen mit Beeinträchtigungen schrieb er einen persönlichen Song: „Das Herz in mir“ ist fester Bestandteil einer Tour, die ihn jedes zweite Jahr durch die Lebenshilfen in ganz Deutschland führt. Die Presse schrieb über Morgan Finlay: “Als gekonnter Geschichtenerzähler mit wandlungsfähiger Stimme und exzellentem Akustik-Gitarrenspiel zog er das Publikum vom ersten bis zum letzten Ton in den Bann.“

Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für den Musiker macht die Runde. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.