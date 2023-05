Morgan Old- und Youngtimer zu Gast in Dinkelsbühl

Im Rahmen des Frühjahrstreffen in der Metropol Region kommen rund 30 Fahrzeuge auf Ihrer Ausfahrt nach Dinkelsbühl. Die Fahrzeuge kommen gegen 12:00 Uhr in Dinkelsbühl an und stellen sich in der Bleiche auf. Die Abfahrt der Fahrzeuge ist gegen 14:00 Uhr.

Die Teilnehmer sind Mitgleider des Morgan-Club-Deutschland e.V. , der 1971 in Frankfurt gegründet wurde. Damals waren in der Bundesrepublik gerade mal 60 Morgan-Fahrzeuge zugelassen. Anfang 2021 waren es über 3.400 (Quelle: KBA). Der Club zählt gegenwärtig ca. 1.100 Mitglieder.

Die klassischen Fahrzeuge werden heute noch weitestgehend in Handarbeit in Malvern Link, in der Grafschaft Worcestershire, West Midlands hergestellt.