Morgenzauber Kunst uns Kulinarik in Straubs Mehlstube

Ein Vormittag zum Lachen, Malen und einfach-mal-Sein. Entfalte deine Kreativität und gestalte deine eigene Leinwand. Ganz ohne Druck! Angeleitet zum Spaß am Ausprobieren mit Farben & Materialien. Locker. Ungezwungen. Leichtigkeit. Pure Freude. Es gibt Motive zum auswählen oder Tricks um über Materialexperimente zu einem Motiv zu finden.

Schnapp dir deine beste Freundin, Schwester oder Kollegin und schwing mit uns entspannt den Pinsel – bei einem leckeren Frühstück in inspirierend, schönem Ambiente.