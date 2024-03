Morisson Hotel

Man erlebt mit „Morrison Hotel“ einen musikalischen Flashback mitten hinein in die

wilde Flower-Power-Welt der späten sechziger Jahre. Effektvoll werden Klassiker wie

„Light My Fire“, „Break On Through“, „Riders On The Storm“, „L.A. Woman“,

„Roadhouse Blues“, „When The Music’s Over“ oder „The End“ umgesetzt. Aber auch

weniger bekannte Songs der DOORS wie „Universal Mind“, „Ship Of Fools“, „My Eyes

Have Seen You“ gehören zum Repertoire.

„The Morrison Hotel“ spielen nicht nur einfach die DOORS live, sie performen die

DOORS. Nicht zuletzt trägt die imposante Performance, als auch die Stimmfarbe der

ex New-Yorker Blueschoriphäe & Frontmann Erik Klingenberg dazu bei. Seine Stimme

enthält nahezu alle Facetten, welche auch Jim Morrison’s Stimme ausgemacht

haben. Mal klar und betörend hypnotisch wie der junge Jim, der mit dieser Stimme

alles an Zuviel im Raum ausblenden konnte, dann wieder kernig, rau und abgeklärt

wie der späte, der bluesige Mr. Morrison.

Aber was wären die DOORS ohne Keyboards? In Ray Manzarek´s Spuren tritt Thomas

Vogt mit dem originalen analogen Sound einer Gibson G-101, Vox Continental und

einem Fender Rhodes Piano Bass. Vogt´s Stil verpasst dem gesamten Ouvré einen

frischen Glanz, als wären die DOORS gerade aus L.A. angereist…

Schon unzählige Konzertbesucher wurden mit viel Pathos auf eine mystische Zeitreise

in die rebellische Welt der DOORS geführt, um die musikalische Erinnerung an eine

der legendärsten amerikanischen Rock-Bands aufrecht zu erhalten und lassen sich

auch gerne noch nach einem 3-stündigen Set noch zu einer Zugabe bitten :-