Moritz Götze. Im Schatten der Ereignisse

Moritz Götze lindert die paradoxe Desinformiertheit des sogenannten Informationszeitalters und führt verpönte Kategorien wie Heldentum und Schönheit, Anmut und Forscherdrang wieder ins Feld.

Sein künstlerischer Remix der Hochkultur ruft Vergessenes in Erinnerung und rückt Verdrehtes wieder gerade. Gern benutzt Moritz Götze die Metapher und den historischen Rahmen, um brennende Probleme seiner Zeit ins Bild zu fassen.

Er selbst bezeichnet seine Kunst als Deutschen Pop. Dabei definiert er Pop Art nicht als Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern verfolgt ihre Wurzeln zurück bis zur humanistischen Kunst des 16. Jahrhunderts.

Moritz Götze trat bei hunderten Einzel- und Gruppenschauen weltweit in Erscheinung, an renommierten wie an exzentrischen Orten. Seine Werke sind in zahlreichen öffentlichen Sammlungen zu sehen, sein künstlerisches Oeuvre ist eines der umfangreichsten unserer Zeit.

Die Pandemie war für den Künstler eine Zeit großer Produktivität. „Lebenszeichen“ zeigt aktuellste Werke des vielseitigen Könners.

Führung durch die Ausstellung mit Christina Ossowski