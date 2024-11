Moritz Hohl

StandUp Comedy

Moritz begeistert jeden Abend das Publikum in Berliner Comedy Clubs. Könnt ihr wirklich jeden Berliner fragen. Wirklich. Fragt jetzt. Ich warte hier. Habt ihr? Gut. Mit seiner Tour „11 Städte“,kommt er in 11 Städte. Falls es mehr Städte werden, heißt die Tour weiterhin „11 Städte“. Moritz’ Comedy handelt von skurrilen Dingen die er erlebt oder sich ausgedacht hat. Kritiker sagen, Moritz’ Humor sei so schwarz wie die Lunge von Helmut Schmidt. Wer sich aufgrund dieses Textes ein Ticket kauft, ist ein Abenteurer oder ein Idiot. Beide sind bei der Comedy Show von Moritz genau richtig.