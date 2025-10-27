Moritz Hohl – Schön für dich

Moritz begeistert jeden Abend das Publikum in Berliner Stand Up Comedy Clubs. Könnt ihr wirklich jeden Berliner fragen. Wirklich. Fragt jetzt. Ich warte hier. Habt ihr? Gut. Moritz’ Comedy handelt von skurrilen Dingen, die er erlebt oder sich ausgedacht hat. Kritiker sagen, Moritz’ Humor sei so schwarz wie die Lunge von Helmut Schmidt. Wer sich aufgrund dieses Textes ein Ticket kauft, ist ein Abenteurer oder ein Idiot. Beide sind bei der Comedy Show von Moritz genau richtig. Moritz Hohl ist im Herbst 2025 mit seiner Stand Up Comedy Show „Schön für Dich“ in ganz Deutschland auf Tour