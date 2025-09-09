Moritz Langmaier Trio feat. Amelie Scheffels

Der Stuttgarter Pianist Moritz Langmaier hat sich für diesen Abend in der Kiste einige seiner Lieblingsmusiker*innen der süddeutschen Szene eingeladen.

Das Trio mit Sebastian Schuster am Bass und Lisa Wilhelm am Schlagzeug wird heute durch die Münchner Sängerin Amelie Scheffels ergänzt. Sie zählt zu den aufstrebenden Stimmen im Jazzgesang und leitet selbst ihr eigenes Quartett, sowie das Vokalensemble "Five of a kind".

Gespielt werden einige Stücke der Bandmitglieder, sowie Songs von Sängerinnen wie Gretchen Parlato oder Yebba.

Es geht um einen modernen Sound, den die Band, die so zum ersten mal zusammenkommt, gemeinsam herstellen und feiern will.

Amelie Scheffels - Vocals

Moritz Langmaier - Piano

Sebastian Schuster - Bass

Lisa Wilhelm - Drums

